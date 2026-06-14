Primer semestre no ha detonado económicamente, señala el Consejo Empresarial Mexicano

No es optimista el panorama económico que visualiza el sector privado empresarial para el segundo semestre, ya que la mayoría registra cifras de utilidad más bajas a las proyectadas, en lo que ha transcurrido del año.

“Mucha de la gente local sí se queja de la economía, incluso en algunos sectores, en algunas empresas, y eso dicho por muchos de los empresarios que estuvieron en estas reuniones, tienen un 30 o incluso el 40 por ciento bajas las ventas, en comparación con el año pasado, siendo que el año pasado no fue uno de los mejores años”, informó el presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM) capítulo Durango, Mauricio Holguín Herrera.

Luego de varias reuniones que hubo entre empresarios locales con el dirigente nacional de esta organización, se determinó que las más afectadas son las empresas del sector de la construcción . “Sí es algo drástico, sobre todo la gente que está dentro del sector de la construcción, son los que más se están quejando de esta situación (...) Muchos otros sectores lo están padeciendo pero especialmente el de la construcción”, dijo.

Asimismo, se ha perdido una derrama económica importante en el sector ganadero por la situación que se vive , así como en el campo, que también está teniendo problemas que impactan en todo.

Por otro lado, refirió que la economía local en general está teniendo fluctuaciones.

“El estado también hasta cierto punto se encuentra en flujos diferentes. Esto significa que los picos económicos ya variaron, muchas veces los picos más altos se daban en diciembre, después en noviembre. Algunos otros sectores avanzaban mucho en julio y en agosto, y estos picos estadísticos están variando año con año”, estableció.

Por lo que los empresarios están a la expectativa de estos cambios , esperando que no solamente sean a la baja, sino también para bien, pero reconoció que no hay mucho optimismo.

“Desgraciadamente no, todo apunta a que se den los números hacia abajo. Este primer semestre no ha detonado como lo hubiéramos querido, en ocasiones y para algunos sectores muy específicos sí se ha dado un repunte, en algunos sectores muy específicos pero sí, en muchos otros, en la gran mayoría, han sido movimientos no como lo tenían estudiado, no como en años anteriores y pues sí con un porcentaje hacia la baja”, estableció.

Agregó que los empresarios siguen apostando, pero el escenario depende mayormente de factores externos.