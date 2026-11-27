Por la primera tormenta invernal de la temporada, en el estado de Durango se registraron condiciones de lluvia, aguanieve y nieve, especialmente en el municipio de Guanaceví , informó el coordinador estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada.

Detalló que las nevadas se presentaron en las comunidades de El Cedro, Chiqueros, Agua del Pino, Laguna Seca y Ciénega de la Vaca, en Guanaceví, mientras que en el municipio de Pueblo Nuevo se registró aguanieve en la comunidad de La Peña .

Dio a conocer que el Consejo Estatal de Protección Civil se mantiene en sesión permanente, atendiendo principalmente a las comunidades ubicadas en altitudes superiores a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, en coordinación con los ayuntamientos, para atender cualquier situación de emergencia que se genere por los fenómenos meteorológicos propios de la temporada.

Aseguró que ya se tienen dispuestos cerca de 100 refugios temporales en todo el estado, los cuales podrán ser activados en caso necesario. Y agregó que se mantiene la vigilancia en las carreteras para evitar condiciones de riesgo para los automovilistas.

Expuso que las temperaturas por la mañana seguirán bajas, con registros de entre seis y ocho grados centígrados en la capital, mientras que en algunos municipios se han registrado hasta menos nueve grados, como es el caso de La Rosilla, en Guanaceví .

Finalmente, hizo un llamado a la población a cuidarse, seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informada a través de canales oficiales.