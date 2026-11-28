Los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada todavía se harán sentir este sábado en distintas regiones de México. En Durango y otras entidades del norte se mantienen las condiciones de frío. ¿Qué se espera para el clima de este sábado 28 de noviembre?

Pronóstico general

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 28 de noviembre, la primera tormenta invernal continuará sobre el occidente del territorio mexicano, favoreciendo lluvias de distinta intensidad en varias entidades del país.

Se pronostican precipitaciones puntuales torrenciales en Guerrero; intensas en Oaxaca y Puebla; muy fuertes en Michoacán, Estado de México y Morelos, así como lluvias fuertes en Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz. En tanto, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo tendrán intervalos de chubascos.

Además, se mantendrá el ambiente frío a muy frío en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y el oriente de México. A estas condiciones se suma la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de las zonas montañosas, a más de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, en Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Por otra parte, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío 8 modificará sus características térmicas, por lo que dejará de afectar al país. Sin embargo, durante la mañana todavía se esperan vientos de componente norte, con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Finalmente, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del golfo de México y el mar Caribe, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán.

Clima en el estado de Durango

El SMN señala que durante la madrugada y las primeras horas de este sábado 28 de noviembre se habría registrado ambiente muy frío a gélido en las zonas serranas de Durango, donde las temperaturas mínimas habrían descendido entre -10 y -5 grados centígrados, acompañadas de heladas.

Para el resto del día se espera cielo despejado a medio nublado, sin probabilidad de lluvia en la entidad. Durante la mañana prevalecerá un ambiente frío, mientras que por la tarde las condiciones serán frescas a templadas.

En cuanto al viento, se pronostica que tenga una dirección variable, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en distintas zonas del estado.

¿Cómo será el clima en la ciudad de Durango?

Luego de una mañana fría en la ciudad de Durango, con temperaturas mínimas que habrían rondado los 5 grados centígrados, de acuerdo con el reporte del SMN, se espera que a lo largo del día el termómetro suba hasta alcanzar una máxima de hasta 20 grados, alrededor de las 16:00 horas.

A diferencia de días pasados, se espera que este sábado el cielo se mantenga despejado, y sin probabilidad de que se registren lluvias en la capital duranguense.

En cuanto al viento, se espera que este sábado mantenga velocidad de 5 a 10 km/h, y con ráfagas que superarían los 20 km/h.

Para la madrugada del domingo, el termómetro descenderá hasta los 6 grados centígrados, volviendo a tener un ambiente frío.