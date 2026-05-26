Primero el estéreo, ahora la batería: denuncian dos robos al mismo auto en 20 de Noviembre | VIDEO

Un ciudadano hizo pública una denuncia luego de que una cámara de vigilancia captara el momento en que una persona presuntamente roba la batería de un vehículo estacionado sobre la avenida 20 de Noviembre, una de las vialidades principales y más transitadas de la ciudad de Durango.

El hecho fue difundido este martes 26 de mayo, junto con un video en el que se observa a un hombre llegar al sitio en bicicleta, detenerse junto al automóvil y abrir el cofre. Después de permanecer algunos momentos frente al vehículo, aparentemente retira la batería y se retira del lugar.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, el automóvil se encontraba estacionado en plena vía pública, sobre la avenida 20 de Noviembre, zona donde diariamente circulan peatones, automovilistas y transporte público.

Pero el caso llamó más la atención porque no sería la primera vez que ese mismo vehículo es blanco de un robo en el mismo punto.

En septiembre también denunciaron el robo del autoestéreo

El mismo usuario recordó que en septiembre del año pasado ya había exhibido otro video, grabado también en ese lugar, donde se observa a una persona presuntamente involucrada en el robo del autoestéreo del mismo automóvil, además de otros objetos.

En aquella ocasión, el afectado publicó un mensaje en redes sociales para pedir apoyo a la ciudadanía e intentar identificar al señalado.

“Andamos buscando información de este finísimo caballero, se llevó ‘sin querer’ el stereo de mi papá y un par de cosas más, si alguien lo reconoce o tiene información de él, háganmelo saber”, escribió en la publicación, en la que también pidió compartir el material para que llegara a quien pudiera aportar datos.

Robo en plena avenida principal

La denuncia ha generado molestia entre usuarios, principalmente porque ambos hechos habrían ocurrido en una de las avenidas más visibles de la capital duranguense, lo que vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los robos a vehículos estacionados en la vía pública.

Hasta el momento, la información difundida corresponde a la denuncia ciudadana y a los videos compartidos por el afectado. Se desconoce si ya fue presentada una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.