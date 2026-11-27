Una camioneta fue reportada como robada durante la noche de este jueves en la colonia Los Ángeles, de la ciudad de Durango, donde permanecía estacionada desde hacía cuatro días y ya había sido objeto de un robo de autopartes.

La unidad es de la marca Nissan, línea NP300, modelo 2010, de color blanco, propiedad de Joselyn Guadalupe, quien actualmente se encuentra fuera del estado.

El vehículo permanecía estacionado sobre la avenida Fanny Anitúa, cerca del cruce con la privada Dolores del Río, frente a una florería.

De acuerdo con Jesús Daniel, quien realizó el reporte, la última ocasión en que vio la camioneta fue alrededor de las 19:00 horas del miércoles 25 de noviembre.

El hombre manifestó que previamente personas desconocidas habían sustraído la batería y otros componentes de la unidad, la cual permaneció estacionada en el mismo sitio.

Fue alrededor de las 20:00 horas del jueves cuando descubrió que la camioneta de su madrina ya no se encontraba en el lugar, por lo que solicitó la intervención de las autoridades y proporcionó los datos del vehículo al personal de Recuperación de Vehículos.