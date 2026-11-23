La judoca mexicana Prisca Awiti, ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, anunció este lunes su retiro del deporte de alto rendimiento a los 30 años de edad, una decisión que sorprendió al deporte nacional por producirse apenas dos años después de la mayor hazaña de su trayectoria. La noticia fue dada a conocer durante una entrevista con ESPN.

Rompe el silencio

Awiti explicó que el motivo principal de su retiro no fue una lesión ni una falta de resultados, sino la pérdida de motivación para continuar compitiendo rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028. La judoca reconoció que, tras la repercusión de su plata olímpica, dejó de disfrutar plenamente su carrera deportiva.

“Ha sido una decisión difícil, pero me retiro del deporte de alto rendimiento. Lo pensé mucho y siento que después de París fue complicado volver a encontrar la motivación para buscar ese oro que me faltó. La verdad, ya no quería”, declaró la atleta mexicana durante la entrevista.

Curriculum envidiable

Nacida en Londres, Inglaterra, pero representante de México gracias a sus raíces familiares guanajuatenses, Awiti se convirtió en una figura histórica del deporte nacional al conquistar la primera medalla olímpica para el judo mexicano, logro alcanzado en la categoría de -63 kilogramos durante París 2024.

Además de la plata olímpica, la ahora exjudoca acumuló resultados destacados en Campeonatos Panamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como eventos del circuito internacional. Entre sus logros sobresalen el bronce panamericano en Santiago 2023 y el oro centroamericano en San Salvador 2023.

Deja el deporte profesional

Awiti confesó que aceptar el final de su carrera fue uno de los momentos más complejos de su vida, pues incluso llegó a sentir que fallaba a quienes la apoyaron durante años. Sin embargo, aseguró que encontró comprensión en su entorno cercano y decidió priorizar su bienestar personal. Con su retiro, se despide una de las deportistas más importantes de la historia reciente del olimpismo mexicano.