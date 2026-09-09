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JONATHAN MELÉNDEZ

Prisión para Diego Sebastián 'N' y Gerardo 'N' por asesinato de familia del tecladista de Camilo Séptimo

A ambos se les dictó la vinculación a proceso y permanecerán en prisión preventiva.

Fiscalía Estado de México

Fiscalía Estado de México

EL UNIVERSAL
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Esta tarde, un juez vinculó a proceso a Diego y Gerardo, acusados de asesinar a Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo; Ana Paula, su esposa que estaba embarazada, a su hija de tres años y a Aleyda, la empleada doméstica, por los homicidios.

De acuerdo con la información del juez, a ambos se les dictó la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado con premeditación ventaja y alevosía contra Jonathan.

Además, se les vinculó a proceso por el homicidio calificado contra Ana Paula, Aleya, y Sofía, menor de tres años, hija de Jonathan.

A ambos, también se les adicionó otro delito: la interrupción materno infantil violento pues Ana Paula estaba embarazada de cuatro meses al momento de ser asesinada.

En el caso de Diego, identificado como socio de Jonathan, se le vinculó a proceso por el delito de crueldad contra seres sintientes porque la mascota de la familia también fue asesinada.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Jonathan Meléndez Camilo Séptimo proceso, vinculó, familia, Paula,

               

                
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