Prisión para Diego Sebastián 'N' y Gerardo 'N' por asesinato de familia del tecladista de Camilo Séptimo

Esta tarde, un juez vinculó a proceso a Diego y Gerardo, acusados de asesinar a Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo; Ana Paula, su esposa que estaba embarazada, a su hija de tres años y a Aleyda, la empleada doméstica, por los homicidios.

De acuerdo con la información del juez, a ambos se les dictó la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado con premeditación ventaja y alevosía contra Jonathan.

Además, se les vinculó a proceso por el homicidio calificado contra Ana Paula, Aleya, y Sofía, menor de tres años, hija de Jonathan.

A ambos, también se les adicionó otro delito: la interrupción materno infantil violento pues Ana Paula estaba embarazada de cuatro meses al momento de ser asesinada.

En el caso de Diego, identificado como socio de Jonathan, se le vinculó a proceso por el delito de crueldad contra seres sintientes porque la mascota de la familia también fue asesinada.