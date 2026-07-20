Privatizan cuidado del Parque Guadiana

El siglo de durango

Son 40 millones de pesos los que el Municipio de Durango anunció que destinaría al mantenimiento y rehabilitación de los parques Guadiana y Sahuatoba, así como áreas verdes; sin embargo, ahora se pide aclarar si ese recurso será utilizado para pagar a la empresa privada que fue contratada recientemente para realizar el mantenimiento.

La regidora María del Socorro Páez Güereca, señaló que el mantenimiento de parques y jardines fue privatizado, ya que una empresa es la responsable de realizar las labores de conservación en el Parque Guadiana y camellones de la ciudad.

Indicó que fue el propio director del Instituto de Parques, Rubén Salas del Campo, quien dio a conocer que el mantenimiento se está pagando a siete pesos por metro cuadrado, mediante un contrato vigente.