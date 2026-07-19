¿Privatizan mantenimiento del Parque Guadiana?, Regidora pide aclarar uso de 40 mdp

Son 40 millones de pesos los que el Municipio de Durango anunció que destinaría al mantenimiento y rehabilitación de los parques Guadiana y Sahuatoba, así como áreas verdes, sin embargo, ahora se pide aclarar si ese recurso será utilizado para pagar a la empresa privada que fue contratada recientemente para realizar el mantenimiento.

La regidora María del Socorro Páez Güereca señaló que el mantenimiento de parques y jardines fue privatizado, ya que una empresa es la responsable de realizar las labores de conservación en el Parque Guadiana y en algunos camellones de la ciudad.

Indicó que fue el propio director del Instituto de Parques, Rubén Salas del Campo, quien dio a conocer que el mantenimiento se está pagando a siete pesos por metro cuadrado , mediante un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Aunque, de acuerdo con esa misma declaración, al concluir el contrato se evaluarán los resultados para determinar si será renovado, la regidora consideró que también es necesario conocer el monto de este nuevo "desfalco".

Sobre las condiciones en las que se encuentran los parques, indicó que no han mejorado, pues, a pesar de ser los pulmones más importantes de la ciudad, se encuentran en agonía y se han convertido en espacios de negocio para unos cuantos.

SURGEN DUDAS

La regidora expresó que, ante esta situación, surgen varias interrogantes: "¿Desde cuándo se privatizó el mantenimiento del Parque Guadiana y de las áreas verdes del municipio? ¿Quién autorizó la privatización? ¿Los siete pesos por metro cuadrado se cobran al día, a la semana o al mes? ¿Y a cuántos metros cuadrados se les dará mantenimiento?".

Páez Güereca indicó que también es necesario conocer cuál es la empresa contratada, ya que, hasta la fecha, el Gobierno Municipal no ha querido transparentar esa información, ni a través de la Unidad de Transparencia ni en respuesta a las solicitudes que ella ha presentado personalmente.

"Vamos a seguir insistiendo, porque, como sabemos, este gobierno todo lo que toca lo hace negocio. Y si el mantenimiento de las áreas verdes lo está haciendo una empresa privada, entonces, ¿qué está haciendo el municipio? ¿Qué está haciendo la Dirección de Servicios Públicos? ¿Qué está haciendo el director del Instituto de Parques y Jardines?".

Recordó que el Instituto de Parques fue creado para brindar atención específica a los parques, con funciones similares a las de la Dirección de Servicios Públicos; sin embargo, señaló que, al final, ni Servicios Públicos ni el Instituto de Parques realizan el mantenimiento de las áreas verdes, sino una empresa privada.

"Vamos a seguir exigiendo la entrega de ese contrato de mantenimiento de áreas verdes, porque es muy probable que también esté plagado de corrupción", puntualizó.