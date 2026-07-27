Privatizar la salud

Quizá el mayor logro de López Obrador como presidente fue la privatización de la salud pública. Ni el más destacado neoliberal habría avanzado tanto. La presidenta Sheinbaum está continuando por ese camino.

El proceso se nota en la proliferación de consultorios en farmacias. “Las farmacias privadas crecieron en un 97 por ciento desde el último año del presidente Peña Nieto”, me dice el doctor Éctor Jaime Ramírez Barba, médico, profesor y diputado por el PAN. El número de personas que trabaja en las farmacias privadas “creció en más de 100 mil. porque la gente tiene que ir a comprar en esas farmacias”.

No solo aumentó la atención en farmacias, también en clínicas privadas. “Se crearon 27 hospitales de segundo nivel en un sexenio, hospitales privados”, añade Ramírez Barba. Hay hospitales públicos, es cierto, pero o están saturados o no tienen materiales para trabajar.

Aunque 63 por ciento de la gente dice que está afiliada a algún sistema público de salud, incluso después de la cancelación del Seguro Popular, un estudio de NielsenIQ señala que seis de cada 10 mexicanos acuden a consultorios de farmacias o de pequeñas clínicas privadas en lugar de a las clínicas del sector público.

La falta de medicamentos es uno de los peores problemas del sector salud. López Obrador canceló las compras consolidadas que hacía el IMSS, pero llevan “ocho años no aprendiendo y el desabasto sigue estando a la luz del día”, señala Ramírez Barba. Las compras pasaron del IMSS a la Oficialía Mayor de Hacienda, de ahí a la UNOPS, al Insabi y al IMSS-Bienestar. “Cada mañanera nos dicen que tienen 95, 97 por ciento de surtimiento, pero eso no ocurre”.

Parte del problema es que López Obrador nunca se enteró de la importancia de la distribución. “Es inaceptable -declaró el 30 de julio de 2020-- que se distribuyan los refrescos embotellados, las papitas, en todo el territorio nacional, y que no lleguen las medicinas a los pueblos”. Por eso desmanteló el sistema de distribución de medicinas que realizaban empresas profesionales. Primero se lo encargó a la Secretaría de la Defensa y posteriormente a Birmex, que se dedicaba a la producción de vacunas. La última gran ocurrencia fue construir una Megafarmacia del Bienestar en Huehuetoca, Hidalgo, para concentrar todos los medicamentos del país. Gastó 15 mil millones de pesos en el proyecto, que también fue un rotundo fracaso.

Las ocurrencias, sin embargo, no han terminado. El gobierno de Sheinbaum lanzó el programa de Farmacias del Bienestar, que son simplemente módulos que se colocan fuera de las clínicas y Centros del Bienestar con unos cuantos medicamentos. Una nueva propuesta es crear un “servicio universal de salud” que ampliaría los servicios del IMSS y el ISSSTE a toda la población, pero sin otorgarles nuevos recursos. Esto implicaría canibalizar las instituciones que mejor funcionan y dar a los informales el derecho de usar los centros de salud que financian principalmente los trabajadores y sus patrones. El resultado será un mayor deterioro del IMSS y del ISSSTE.

AMLO dijo en 2019 que “vamos a tener un sistema de salud” como el de Dinamarca “porque no es un problema de presupuesto, es un problema de corrupción”. Tan lo creía que el presupuesto funcional de salud, que era de 2.7 por ciento del PIB en 2012, último año de Felipe Calderón, bajó a 2.4 por ciento en 2025. Si el problema era de corrupción, ¿habrá sido corrupta la 4T?

López Obrador hundió el sistema de salud pública de una manera que habría parecido inimaginable antes. Solo si pensamos que su propósito era privatizarlo podríamos considerar que ha tenido éxito.

CITA EN EL IMSS

En la cuenta de X “Dra. Mercedes Pavón” se presenta el caso de un paciente que fue a la clínica 27 del IMSS en Tijuana. Sacó “una cita de laboratorio y me la dieron hasta el 30 de diciembre de 2027”.

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