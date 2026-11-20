Durante este viernes 20 de noviembre, usuarios de telefonía móvil comenzaron a reportar problemas con los servicios de Telcel, luego de que una serie de fallas afectara el funcionamiento de su red en distintas partes del país.

La situación ocasionó dificultades para realizar llamadas, navegar por internet y utilizar los datos móviles, lo que generó numerosas quejas en redes sociales.

De acuerdo con los registros de Downdetector, plataforma que concentra reportes de fallas en distintos servicios, las notificaciones comenzaron a incrementarse alrededor de las 11:00 horas y superaron los 4 mil reportes durante el momento de mayor incidencia, registrado entre las 11:50 y las 13:20 horas.

¿Qué dijo Telcel sobre las fallas registradas este viernes?

Tras los inconvenientes reportados por sus clientes, la compañía telefónica reconoció que se presentaron intermitencias en su servicio, aunque aseguró que la red ya se encontraba nuevamente en funcionamiento.

De acuerdo con información de El Universal, Telcel explicó que la afectación se debió a una degradación del servicio en algunas localidades de la región 9, lo que ocasionó dificultades para algunos usuarios.

La empresa indicó que la red estaba activa y que los clientes afectados estaban recuperando la conexión de manera paulatina. No obstante, algunos usuarios todavía manifestaban problemas para utilizar sus líneas con normalidad.

¿Fue la única compañía telefónica con fallas en su servicio?

Durante el mismo periodo también se registraron quejas de usuarios de AT&T, quienes señalaron dificultades para comunicarse con números de otras compañías.

Al respecto, AT&T aseguró que su red operaba con normalidad y explicó que los inconvenientes podían estar relacionados con problemas externos, específicamente en la conexión entre las redes de distintas telefónicas.

Los reportes de esta compañía y de Telefónica fueron considerablemente menores en comparación con los registrados para Telcel.

¿Cómo reportar problemas con tu línea Telcel?

Si todavía tienes dificultades para realizar llamadas o utilizar tus datos móviles, puedes solicitar asistencia directamente con la compañía.

Los usuarios de Amigo Telcel pueden comunicarse al *264, mientras que quienes cuentan con un plan de renta tienen disponible el número *111. También está disponible el chat de atención en su página oficial, al que puedes acceder mediante una conexión WiFi.