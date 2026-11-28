Un hombre fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo, luego de que fuera detenido por elementos de la Policía Estatal en el municipio del Mezquital, Durango.

El imputado fue identificado como Nicolás, a quien le aseguraron un arma de fuego en las inmediaciones del poblado La Guajolota, perteneciente a dicho municipio.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), al varón le fue asegurada un arma corta, tipo pistola, la cual se encontraba sin cargador ni cartuchos.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), reunió los elementos de prueba relacionados con la detención y el aseguramiento del arma.

Con dichos elementos, la representación social federal obtuvo el auto de vinculación a proceso contra Nicolás por el delito previsto y sancionado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.