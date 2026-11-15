Procesan a seis hombres por posesión de cristal para venta en Durango

Seis hombres fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio, tras ser detenidos en distintos puntos de Gómez Palacio entre octubre y noviembre de este año.

La Fiscalía General del Estado informó que los imputados fueron identificados como Baltazar, Luis Armando, José Guadalupe, Juan Manuel, Jesús Fernando y José Rodolfo, y previamente fueron detenidos en diferentes operativos de la Policía Investigadora de Delitos.

De acuerdo con las investigaciones, al momento de su captura tenían en su poder sustancias con características de la droga conocida como cristal, así como dinero en efectivo.

La primera detención ocurrió el 10 de octubre en la localidad de El Dorado , de la citada demarcación lagunera. Posteriormente, el 31 de octubre fueron capturados tres hombres en distintos puntos de la colonia Armando del Castillo Franco. Los dos restantes fueron detenidos el 9 de noviembre, uno en la colonia Solidaridad y otro en el ejido Manila.

Tras analizar los elementos presentados por el Ministerio Público, un Juez de Control determinó vincularlos a proceso, imponerles prisión preventiva y establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Los seis permanecerán internados en el Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 mientras continúa el procedimiento.