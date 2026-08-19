Proceso Electoral 2026-2027: ¿Cuándo inician las precampañas para diputaciones locales?

Se aprobó el Calendario del Proceso Electoral Local 2026-2027, que establece la planeación y organización de las actividades para la renovación de la integración del Congreso del Estado de Durango.

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC Durango) aprobó dicho calendario, que constituye una herramienta de planeación y coordinación para organizar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para el desarrollo del próximo proceso electoral.

Asimismo, establece el marco estratégico del proceso electoral y define los objetivos, la estructura de coordinación, la metodología de seguimiento y los mecanismos de colaboración entre las áreas del Instituto Nacional Electoral (INE), sus órganos desconcentrados y el IEPC Durango.

El documento aprobado por el Consejo General contiene el detalle operativo de las actividades que deberán realizarse durante el proceso electoral, así como las fechas de inicio y término de cada una de ellas y los mecanismos de seguimiento para verificar su cumplimiento.

Fechas relevantes

Para la elección de diputaciones locales, el calendario establece que la etapa de precampaña será de 24 días, del 29 de diciembre de 2026 al 21 de enero de 2027. Mientras que la campaña durará 35 días, del 29 de abril al 2 de junio de 2027.

En su conjunto, el calendario permite planear, coordinar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las actividades electorales, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las autoridades involucradas, favorecer la administración de los recursos y garantizar el cumplimiento de las distintas etapas del Proceso Electoral Local en Durango.

Otros asuntos

En la sesión también se presentó el Informe previo de resultados de gestión de la Contraloría General del IEPC, correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2026, y se respondió a la consulta formulada por la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, relacionada con la separación definitiva del cargo de las personas consejeras de dicha Comisión como requisito de elegibilidad para una diputación.

Además, se presentó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del IEPC, por el que se da respuesta a la solicitud formulada por el Partido Encuentro Solidario Durango y el Partido Villista, respecto de la modificación en el porcentaje de retención de la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral, establecida en la resolución INE/CG846/2025.

Finalmente, el Consejo General aprobó los dictámenes para el otorgamiento del Incentivo por Rendimiento 2026, correspondiente al ejercicio valorado 2025, así como del Incentivo por Excelencia en el Desempeño 2026, derivado de los resultados de la evaluación del desempeño del ciclo trianual comprendido de septiembre de 2022 a agosto de 2025, dirigido al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del propio Organismo Público Local.