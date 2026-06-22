Productores bloquean el bulevar Francisco Villa por incumplimiento en acopio de frijol

La promesa de incrementar al menos cinco mil toneladas el acopio de frijol no se ha cumplido en Durango, lo que mantiene inconformes a los productores luego de que el programa Alimentación para el Bienestar cerró en abril con 40 mil toneladas.

La mañana de este lunes 22 de junio, productores realizaron un bloqueo sobre el bulevar Francisco Villa, a la altura de las oficinas de Alimentación para el Bienestar que se mantenía pasado el mediodía. Acción que emprendieron como medida de protesta ante el incumplimiento del acuerdo establecido con el Gobierno federal.

De acuerdo con los manifestantes, las autoridades no han iniciado con el acopio prometido y tampoco se han habilitado las bodegas ni definido las acciones que se implementarán para cumplir.

Los productores señalaron que el tiempo pasa y no se avanza con el acopio, mientras que para ellos es importante comercializar su cosecha, especialmente a un precio justo, ya que la situación económica no les ha favorecido.

Los inconformes solicitaron la presencia del responsable del programa Alimentación para el Bienestar, persona que aún es la encargada de coordinar la estrategia, pese a que desde el inicio del programa señalaron que no lograba resolver las demandas del sector.

Además, siguen solicitando la transparencia sobre las 40 mil toneladas de frijol acopiadas en la entidad con un precio de garantía de 27 pesos por kilogramo, piden que se informe cuánto producto aportó cada localidad y municipio.

Respecto a las cinco mil toneladas adicionales comprometidas, recordaron que se anunció un pago de 16 pesos por kilogramo, situación que también ha generado inconformidad entre los productores, pues esperaban que continuara también el precio de garantía.