Productores de Durango y Coahuila reclaman apoyos durante visita de Sheinbaum

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Gómez Palacio estuvo acompañada por reclamos de productores agrícolas de Durango y Coahuila, quienes acudieron para solicitar la intervención del Gobierno federal ante las dificultades que enfrenta el campo lagunero.

Campesinos procedentes de Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Tlahualilo, Torreón, Matamoros, San Pedro y Francisco I. Madero se manifestaron este sábado con lonas en las que advirtieron sobre la falta de apoyos para continuar con sus actividades.

Los inconformes señalaron que el sector enfrenta problemas para obtener financiamiento, asistencia técnica y respaldo en el acopio, procesamiento y comercialización de sus cosechas.

A esto se suman el aumento de los costos de producción, los efectos de la sequía, la competencia internacional y la disminución de la superficie disponible para sembrar.

Advierten afectaciones por menor disponibilidad de agua

Uno de los principales reclamos fue la reducción de las dotaciones de agua para uso agrícola en el Distrito de Riego 017.

Los productores sostuvieron que Agua Saludable para La Laguna busca garantizar el abastecimiento para consumo humano, pero aseguraron que el aprovechamiento de las presas para este proyecto también ha reducido la disponibilidad del recurso para las actividades agropecuarias.

Indicaron que el problema resulta especialmente grave en una región árida y afectada por periodos prolongados de sequía, donde el agua representa el principal factor para determinar cuánto y qué puede cultivarse.

Ante este panorama, solicitaron programas federales que permitan compensar la disminución del volumen de riego y evitar que pequeños y medianos productores abandonen sus parcelas.

Piden mejores precios para maíz y sorgo

Los manifestantes también solicitaron garantizar un precio de 1.60 pesos por kilogramo para el maíz forrajero en pie y de 1.40 pesos para el sorgo.

Su petición es que los empresarios del sector lechero acepten dichos precios o, en caso de que no exista un acuerdo, que el Gobierno de México cubra mediante subsidios la diferencia requerida para evitar mayores pérdidas económicas.

Los campesinos pidieron a Sheinbaum intervenir ante los productores lecheros de la región y establecer mecanismos que permitan dar mayor certeza a quienes abastecen de forraje a esa industria.

Reconocen proyecto de tecnificación del riego

Pese a los reclamos, los agricultores reconocieron la incorporación del Distrito de Riego 017 al programa federal de tecnificación.

Consideraron que la modernización de la infraestructura puede ayudar a reducir pérdidas y mejorar el aprovechamiento del agua, aunque insistieron en que estas obras deben acompañarse de financiamiento, apoyos directos y alternativas productivas.

Los productores acudieron al desarrollo habitacional del Infonavit donde la presidenta tenía programada la entrega de las primeras viviendas del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Hasta ese lugar llevaron una solicitud formal y mensajes dirigidos a la mandataria federal para pedir que la crisis del campo lagunero sea incluida dentro de las prioridades de su administración.