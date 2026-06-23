Productores de frijol logran acopio de 700 toneladas adicionales, pero denuncian nuevas trabas

Tras casi una jornada completa de bloqueo en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), productores de frijol consiguieron que se autorizara el acopio de 700 toneladas adicionales de grano antes del 29 de junio, aunque denunciaron que el proceso sigue enfrentando obstáculos administrativos.

Fue durante la noche del lunes cuando los productores liberaron las instalaciones federales luego de alcanzar un acuerdo que, reconocieron, quedó lejos de sus expectativas, pero que al menos representa un avance.

El compromiso alcanzado establece que de las dos mil 400 toneladas que, según los productores, aún faltan por acopiar del acuerdo firmado el pasado 3 de junio, únicamente se recibirán 700 toneladas más.

"Ya no querían recibir nada, ellos buscaban cerrar el programa, pero como no nos movimos ni pensábamos movernos, al final accedieron a acopiar solamente las 700 toneladas. Ya algo es algo", comentó Rubén Alcántar, dirigente de los productores.

De acuerdo con lo pactado, cada productor podrá entregar hasta cuatro toneladas de frijol, lo que permitirá beneficiar a alrededor de 175 agricultores.

Sin embargo, Alcántar aseguró que desde la mañana de este martes comenzaron a surgir nuevas complicaciones para concretar las entregas.

"Me están diciendo que les están haciendo cansada la entrega. No les han proporcionado la papelería y les están pidiendo títulos parcelarios y quién sabe cuántos documentos más. Da la impresión de que siguen sin querer acopiar el frijol", señaló.

El líder de los productores afirmó que varios agricultores ya se encontraban en las bodegas con su cosecha lista para ser entregada, a la espera de que se agilicen los trámites necesarios para concretar el acopio.

Por lo pronto, los productores permanecerán atentos durante este miércoles para verificar si realmente inicia la recepción del grano. Advirtieron que, de persistir las trabas o una eventual negativa para cumplir el acuerdo, podrían retomar las medidas de presión.