Mayores apoyos para los productores agrícolas, alternativas para mejorar la comercialización de cosechas, incentivos a la inversión y cambios en materia fiscal fueron algunos de los planteamientos expuestos por representantes de los sectores productivos de la Comarca Lagunera durante una reunión con legisladores estatales y federales.

El encuentro fue organizado por la Comisión de Asuntos Metropolitanos e Interestatales del Congreso del Estado, con la participación de cámaras empresariales, comerciantes, contadores públicos, instituciones educativas, empresarios y autoridades de Gómez Palacio y Lerdo. El objetivo fue integrar las necesidades de la región a una agenda de trabajo legislativo .

Uno de los temas centrales fue la situación del campo, pues legisladoras locales señalaron las dificultades que enfrentan productores de melón y sandía para comercializar sus cosechas, al grado de que en ocasiones deben regalar sus productos ante la falta de compradores y condiciones adecuadas de venta. También plantearon impulsar la tecnificación agrícola, revisar los apoyos al diésel y medidas contra el “coyotaje”.