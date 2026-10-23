Productores de mezcal denuncian permisos de hasta 250 mil pesos en Durango

El transporte de mezcal y otras bebidas artesanales entre municipios de Durango podría simplificarse con una licencia estatal y una reducción de barreras administrativas, ante los costos de permisos que, en algunos casos, alcanzan los 250 mil pesos y dificultan la formalización de pequeños productores.

La propuesta fue presentada ante el Congreso del Estado por el diputado local Martín Vivanco, a partir de planteamientos del Clúster del Mezcal de Durango. La iniciativa contempla crear una Licencia Estatal de Porteador, regulada por la Secretaría General de Gobierno, con vigencia de dos años y validez en los 39 municipios.

El objetivo es evitar que el traslado de mercancía entre municipios obligue a los productores a tramitar licencias adicionales de alcoholes cuando no están comercializando directamente en el lugar de destino, sino transportando sus productos. De acuerdo con el legislador, la falta de una figura específica para regular esta actividad genera costos que afectan principalmente a los emprendimientos de menor tamaño.

Por su parte, Moisés Tolentino, presidente del Clúster del Mezcal, señaló que algunos productores elaboran alrededor de 100 litros mensuales y dependen de esa actividad para sostener a sus familias. Pero advirtió que durante el traslado de sus productos enfrentan el riesgo de decomisos por parte de autoridades municipales.

El representante del sector indicó que las barreras económicas también afectan a productores de cerveza y otras bebidas artesanales. Según sus estimaciones, las licencias relacionadas con bebidas alcohólicas pueden costar entre 200 mil y 250 mil pesos en algunos municipios, mientras que en la capital del estado rondan los 120 mil pesos.

Moisés Tolentino añadió que alrededor de 50 empresarios respaldan la propuesta, aunque consideró que sus beneficios podrían extenderse a otros productores independientes. Señaló que el sector busca operar dentro de la formalidad, pero requiere condiciones económicas y administrativas que permitan a los pequeños negocios cumplir con las disposiciones.

Además de la licencia estatal, la iniciativa incluye establecer límites a determinados cobros por permisos y licencias.