Profeco aplica nueva suspensión a mueblería en Durango

Personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Durango realizó una nueva suspensión temporal de actividades en la empresa Gala Diseño en Muebles, tras recibir nuevas quejas por incumplimiento.

Desde agosto, la Profeco había confirmado la presentación de varias quejas de usuarios contra la empresa, debido a que, a pesar de haber pagado sus muebles, no los habían recibido y tampoco les habían devuelto su dinero.

La suspensión se llevó a cabo este lunes 19 de octubre en el domicilio de la mueblería, ubicado en la calle Negrete. Sin embargo, no es la primera vez que la Profeco aplica esta medida precautoria para tratar de encontrar una solución para los afectados.

Hasta el momento, se han presentado al menos dos quejas formales ante la Profeco, con la intención de que se concrete la entrega de los productos adquiridos.

El sello colocado en el establecimiento prohíbe, por el momento, la comercialización de productos y servicios de la mueblería.

De acuerdo con lo señalado en el sello, la medida precautoria se determinó con fundamento en la Ley Federal de Protección al Consumidor y las Normas Oficiales Mexicanas.

En las últimas semanas, usuarios afectados comenzaron a hacer públicos sus casos a través de redes sociales, donde relatan una problemática similar: adquirieron sus muebles, los liquidaron, pero no han recibido una respuesta clara sobre cuándo les entregarán los productos.

De acuerdo con estos testimonios, las entregas se han demorado demasiado, pues en distintas ocasiones se establece una fecha que finalmente no se cumple. Entre las justificaciones que, presuntamente, ha dado la empresa se encuentran problemas con los proveedores o la falta de vehículos para trasladar los muebles, entre otras.