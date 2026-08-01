Profeco confirma quejas contra mueblería en Durango

Las recientes quejas públicas contra una conocida mueblería de Durango por el incumplimiento en la entrega de productos también han sido presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que incluso ya ha realizado acciones al respecto.

La Profeco en Durango confirmó que existen quejas contra Mueblería Gala, Diseño en Muebles, por incumplimientos relacionados con la entrega de productos o la devolución del dinero.

Ante esta situación, la empresa ha sido suspendida en distintas ocasiones de manera temporal por parte del organismo, como parte de las acciones para buscar una solución en favor de los consumidores.

Aunque no se precisó el número de quejas, la dependencia señaló que estos casos ya forman parte de sus registros.

Hay quejas contra otra mueblería que cerró

Respecto a otras denuncias similares por incumplimiento en la entrega de muebles por parte de otra empresa pero que cerró definitivamente en su domicilio ubicado sobre la calle Pino Suárez en el Centro de la ciudad, la Profeco informó que las personas afectadas ya recibieron la entrega de sus productos o el reembolso de su dinero.

La atención por parte de Profeco en estos casos se complicó debido a que, tras el cierre de la mueblería, ya no había personal en el domicilio para recibir las notificaciones correspondientes.

Esas denuncias se dieron a conocer en abril de 2026; sin embargo, reunían elementos que podían configurar el delito de fraude, por lo que los afectados debieron presentar también una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.