Profepa reporta emergencia ambiental en río Nazas por derrame de aguas residuales

El derrame de 10 mil 368 metros cúbicos de aguas residuales sanitarias e industriales en el río Nazas fue reportado como una emergencia ambiental, luego de una inspección realizada por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de momento se evalúa la afectación para establecer las acciones de remediación correspondientes.

Durante una diligencia realizada el 5 de noviembre en el municipio de Gómez Palacio, Durango, para dar atención a una denuncia presentada ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el personal de la Profepa identificó problemas en la conducción de aguas residuales del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa).

Los daños en una caja de interconexión y el deslizamiento de un tramo de tubería provocaron un incremento en los niveles de la red sanitaria y el desbordamiento de aguas residuales hacia el lecho seco del río Nazas.

También se registró una contingencia relacionada con la obstrucción del sistema de drenaje y fallas en los equipos de bombeo , asociadas a la presencia de materiales sólidos.

De acuerdo con la información recabada, se identificó que las aguas residuales que ingresaron al sistema provenían de actividades industriales de dos empresas de la zona, dedicadas a la elaboración de productos lácteos y a la fabricación de textiles.

SUPERFICIE IMPACTADA

La Profepa estima que la superficie de suelo impactada por la infiltración de estas aguas es de 23 mil 737.50 metros cuadrados , por lo que además de activar un protocolo de atención junto con la Conagua, se ordenaron medidas urgentes para determinar el alcance de la afectación ambiental y establecer las acciones necesarias para atenderla.

Entre las medidas propuestas se encuentra la realización de estudios con base en los criterios de las normas oficiales NOM-052-SEMARNAT-2005 y NOM-004-SEMARNAT-2002, así como la presentación ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de una propuesta de remediación del área afectada.

Hasta el momento en el sitio, se han realizado trabajos de desazolve y limpieza del colector, además de sondeos y excavaciones para localizar la obstrucción. También se llevaron a cabo labores de limpieza y sanitización para atender los olores generados por la descarga fortuita, derivada de fallas en la infraestructura.

La Profepa inició de oficio las actuaciones administrativas correspondientes para determinar las responsabilidades y verificar que el organismo operador realice las acciones necesarias para reparar el daño ambiental.

Las autoridades verificarán el cumplimiento de las medidas correspondientes y la atención integral de la afectación ambiental.