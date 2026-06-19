Profepa sanciona a dos empresas en Durango; una por descargas contaminantes

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó a dos empresas en Durango, una en la capital por descargas irregulares y otra en el municipio de Nombre de Dios, donde realizó el aseguramiento de más de 223 toneladas de carbón vegetal, en ambos casos por denuncias.

Personal de la Profepa acudió a un establecimiento en la capital por quejas sobre descargas contaminantes, en el lugar Camionera de Durango (Cadusa) se constató el manejo inadecuado de residuos peligrosos.

Las sustancias contaminantes, como aceites y grasas eran utilizadas para el mantenimiento y lavado de vehículos, motores y piezas mecánicas, que se estaban descargando a la red municipal sin cumplir con las disposiciones legales correspondientes.

Aunque la empresa cuenta con dos trampas para la retención de aceites y grasas, no son suficientes para controlar las descargas generadas por su operación.

RIESGO DE CONTAMINACIÓN

Ante el riesgo inminente de contaminación al sistema municipal de saneamiento por el vertido de aguas con residuos peligrosos, se impuso una clausura temporal parcial, limitada a las áreas relacionadas con la afectación.

La medida de seguridad tiene como objetivo que la empresa cumpla con las disposiciones legales aplicables para evitar la contaminación.

El establecimiento no dispone de una planta o sistema de tratamiento de aguas residuales que permita controlar el vertido de residuos peligrosos.

La Profepa sustenta las acciones aplicadas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), la Ley de Aguas Nacionales y la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996.

ASEGURAMIENTO A CARBONERA

En el municipio de Nombre de Dios, la Profepa inició un procedimiento administrativo y, como medida de seguridad, realizó el aseguramiento precautorio de 11 mil 164 costales que contenían carbón vegetal, entre otros materiales almacenados en un predio.

Las acciones fueron resultado de denuncias ciudadanas relacionadas con el aprovechamiento de arbolado de huizache en la zona. La inspección se llevó a cabo el pasado 3 de junio en un Centro de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales ubicado en el ejido Lauro del Villar.

Además del aseguramiento del carbón, se encontraron 513 metros cúbicos de leña de huizache y 30 hornos utilizados para la transformación irregular de materias primas forestales.

Al momento de la inspección, los responsables no presentaron las autorizaciones para la transformación de la leña ni acreditaron la legal procedencia de la materia prima encontrada en el lugar.

En este caso, continuarán los procedimientos administrativos correspondientes para determinar las responsabilidades que resulten procedentes y garantizar la protección de los recursos naturales y del medio ambiente en Durango.