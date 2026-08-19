Profesor es removido de su cargo tras realizar 'baile' inapropiado a sus alumnos

Un profesor de una escuela secundaria de Acámbaro, Guanajuato, fue separado de su cargo luego de que comenzaran a circular en redes sociales una serie de videos en los que presuntamente mantiene conductas inapropiadas con estudiantes dentro de un salón de clases.

¿Qué fue lo que sucedió?

Los hechos estarían relacionados con un docente de la Escuela Secundaria General No. 20 “Centéotl”, ubicada en dicho municipio, y provocaron inconformidad entre madres y padres de familia después de que las grabaciones fueran difundidas públicamente .

En las imágenes se observa al profesor interactuando físicamente con algunos alumnos y realizando movimientos que han sido señalados por familiares y usuarios de redes sociales como impropios para la relación que debe existir entre un maestro y sus estudiantes.

Confirman salida del maestro

Tras la difusión de las imágenes, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, confirmó que se tomó la decisión de retirar al profesor de sus funciones dentro del aula . La mandataria explicó que el caso se encuentra actualmente bajo revisión del área jurídica y aseguró que el docente ya no estará frente a estudiantes mientras continúa el análisis de lo ocurrido.

También señaló que el profesor era originario de Morelia y había llegado a Guanajuato como parte de los procesos para la asignación de plazas docentes. García Muñoz Ledo enfatizó que este caso no representa el comportamiento de la totalidad del magisterio estatal y aseguró que cualquier señalamiento relacionado con la integridad de niñas, niños y adolescentes debe atenderse.

Videos habrían sido grabados antes de terminar el ciclo escolar

De acuerdo con la información disponible, las imágenes que provocaron la controversia habrían sido grabadas antes de que concluyera el ciclo escolar.

El profesor impartía la materia de Educación Artística y habría trabajado durante varios años en el plantel. Tras conocerse las grabaciones, algunos padres de familia solicitaron que el caso no quede únicamente en una medida administrativa y que las autoridades determinen si existen responsabilidades adicionales.

La polémica se intensificó debido a que los estudiantes involucrados serían alumnos de tercer grado de secundaria, por lo que se trata de menores de edad.

La gobernadora de Guanajuato pidió además a madres y padres de familia reportar cualquier posible conducta irregular dentro de las escuelas, incluso cuando no exista un video que documente los hechos, con el objetivo de que los casos puedan ser revisados oportunamente.