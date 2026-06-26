Programas amplían cobertura médica en Durango, destacan diputados

Los programas de salud y cirugías extramuros han permitido fortalecer la cobertura de atención médica en Durango, al acercar consultas, medicamentos y procedimientos especializados a comunidades donde históricamente el acceso a estos servicios ha sido limitado.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, la diputada local Sughey Torres Rodríguez destacó que estas estrategias han permitido atender a familias en distintas regiones del estado, al reducir barreras como la distancia y los costos de traslado para recibir atención médica.

La legisladora señaló que la rehabilitación y ampliación del Centro Estatal de Cirugías Extramuros representa un paso importante para reforzar una política pública enfocada en la salud, al consolidar infraestructura especializada que durante casi tres décadas ha brindado atención a miles de personas.

En ese contexto, subrayó que la inversión en salud tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población, al facilitar tratamientos y procedimientos que en muchos casos resultaban inaccesibles para sectores vulnerables.

Por su parte, el diputado local Héctor Herrera Núñez coincidió en la necesidad de mantener y fortalecer este tipo de programas, al considerar que han sido clave para llevar servicios médicos especializados a municipios y comunidades alejadas, donde antes la cobertura era insuficiente.