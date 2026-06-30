Programas del Bienestar, pilar de la economía de familias duranguenses: Iván Gurrola

Los Programas para el Bienestar se han convertido en el principal soporte económico para miles de familias duranguenses, al representar un ingreso que fortalece la economía de los hogares y, al mismo tiempo, impulsa el consumo local, aseguró el coordinador de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega.

En entrevista, Iván Gurrola, destacó que las políticas sociales impulsadas por el gobierno de Claudia Sheiubam, han transformado la vida de los sectores más vulnerables, al garantizar apoyos directos y sin intermediarios para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, mujeres y productores del campo.

“Hoy los Programas del Bienestar son recursos que llegan de manera directa a quienes más los necesitan y que, además de mejorar su calidad de vida, fortalecen la actividad económica en colonias, comunidades y municipios”, expresó el Regidor morenista.

Gurrola Vega agregó que estos programas han demostrado que es posible construir una política social basada en la justicia, la igualdad y el combate a la pobreza , privilegiando a quienes durante muchos años permanecieron en el abandono.

Para finalizar Iván Gurrola informó que a inicios del mes de julio del presente año, se habrán de dispersar los recursos del cuarto bimestre de los diferentes programas del Bienestar, que se aplican en el territorio estatal, por ello pidió a los beneficiarios estar atentos a los canales oficiales de la Delegación de Bienestar en Durango, donde se publican los días y métodos de pago a quienes tienen estos apoyos.