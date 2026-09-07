Programas para el Bienestar benefician a 670 mil duranguenses: Iván Gurrola

Los Programas para el Bienestar representan uno de los principales respaldos para las familias duranguenses, al beneficiar actualmente a alrededor de 670 mil personas en el estado, con una inversión cercana a los 16 mil millones de pesos, destacó Luis Iván Gurrola Vega, coordinador de los regidores de Morena en Durango.

Gurrola Vega señaló que estas cifras reflejan que el Gobierno de México mantiene una política social enfocada en mejorar las condiciones de vida de las familias, particularmente de quienes más lo necesitan.

“Los resultados hablan por sí mismos. Hoy cientos de miles de familias duranguenses reciben de manera directa los beneficios de los Programas para el Bienestar, y al mismo tiempo vemos inversiones que están generando infraestructura y nuevas oportunidades para nuestro estado”, afirmó Gurrola.

Finalmente, Iván Gurrola consideró que el respaldo del Gobierno de México demuestra que Durango forma parte de las prioridades de la administración de Claudia Sheinbaum y sostuvo que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno será fundamental para que los programas y obras continúen llegando a todos los municipios.