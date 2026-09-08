Programas sociales pierden valor ante incremento de costos

El aumento en el costo de medicamentos, atención médica y productos de la canasta básica ha reducido el efecto que tienen los apoyos económicos de los programas sociales para las familias.

Así lo consideró el diputado local Alejandro Mojica Narváez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado , quien señaló que la situación requiere un análisis de fondo, pues recibir un apoyo económico no necesariamente garantiza condiciones de vida digna cuando otros gastos indispensables continúan aumentando.

Ejemplificó el caso de las personas con enfermedades crónicas que deben destinar parte de esos recursos a la compra de medicamentos o a la atención médica. A ello, se suman necesidades como cirugías y el costo de los productos de la canasta básica, por lo que el apoyo puede diluirse frente a los gastos cotidianos.

Mojica Narváez sostuvo que el reclamo ciudadano también se relaciona con la falta de medicamentos y atención médica , por lo que consideró que el bienestar no puede medirse únicamente a partir de los recursos entregados mediante programas sociales, sino de la capacidad de las familias para cubrir integralmente sus necesidades.

Ante este escenario, planteó que durante el nuevo periodo de la Legislatura deberá existir mayor entendimiento entre las distintas fuerzas políticas para construir consensos en torno a leyes y presupuestos que tengan efectos en la vida cotidiana de las familias.

El legislador también cuestionó algunas decisiones del Gobierno Federal, particularmente aquellas que, desde su perspectiva, se han tomado sin suficiente diálogo ni participación de las diferentes voces. No obstante, señaló que espera que a la Presidenta de la República le vaya bien, al considerar que un mal desempeño del Gobierno Federal tendría consecuencias para todo el país.

Enfatizó que su planteamiento central es que las decisiones públicas deben acompañarse de diálogo, escucha y participación de las distintas posiciones políticas y sociales.