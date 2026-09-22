Prohibición de celulares no elevará resultados educativos, advierte diputada

La determinación de regular el uso de dispositivos inteligentes en las escuelas no mejorará los resultados académicos de las últimas mediciones internacionales.

Así lo advirtió la diputada local Gabriela Vázquez Chacón, quien reconoció que es una buena medida la que adoptó el Gobierno Federal de extender a nivel nacional la regulación de uso de teléfonos celulares y tabletas inteligentes en las escuelas de nivel básico.

Pero sobre los resultados de la Prueba PISA, en los que México obtuvo sus puntajes más bajos en 20 años en matemáticas y comprensión lectora, dijo que no se mejorarán con dicha medida restrictiva.

“Va a ayudar porque obviamente entendemos que la tecnología aporta y ayuda al aprendizaje, pero también puede servir como distractor y puede evitar que te esfuerces en resolver”, comentó.

Pero dijo que lo que se debe poner en el centro de las políticas públicas el aprendizaje, en rubros como la repetición de grados para las personas que no acrediten los conocimientos suficientes.