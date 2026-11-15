Prohibido estacionarse o subir vehículos a las planchas de plazas públicas de Durango

Aunque las planchas de las plazas públicas del municipio de Durango pueden utilizarse para realizar eventos, es necesario solicitar el permiso correspondiente, sobre todo si se pretende colocar algún tipo de infraestructura o mobiliario utilizando vehículos o unidades más grandes.

Ante algunas imágenes de camionetas sobre la Plazuela Baca Ortiz y la Plaza IV Centenario, la Gerencia del Centro Histórico aclaró que está prohibido estacionarse o ingresar vehículos a las plazas públicas sin la autorización correspondiente.

Se requiere un permiso para poder ingresar con algún vehículo o unidad, y solo para realizar la instalación de equipos, toldos u otro tipo de infraestructura, como carga o descarga.

La solicitud puede presentarse ante la Secretaría del Ayuntamiento de Durango, especificando el tipo de actividad que se pretende realizar y haciéndolo con anticipación.

Precisamente, la Secretaría del Ayuntamiento realizó hace algunos días una publicación en la que recordó a la sociedad en general que es necesario solicitar con anticipación los permisos para realizar eventos en plazas o espacios públicos, principalmente en el primer cuadro del Centro Histórico.

De acuerdo con la dependencia, el objetivo de este llamado es garantizar una adecuada organización en las plazas y demás espacios públicos, además de brindar seguridad a los organizadores, asistentes y transeúntes.

Aunque se presente la solicitud, primero se valora el tipo de actividad o evento que se pretende organizar, con el propósito de verificar que no represente un riesgo para ninguna persona.