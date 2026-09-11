Si las pruebas PISA muestran un aumento en las calificaciones de los estudiantes mexicanos en ciencias es por “el incremento en el conocimiento de ciencias gracias a la Nueva Escuela Mexicana”, dice la presidenta Sheinbaum. Si esas mismas pruebas exhiben un descenso en comprensión de lectura, la culpa es de las “plataformas digitales”. Todo lo bueno es producto de los esfuerzos de la 4T; todo lo malo, culpa de alguien más.

Mario Delgado, secretario de educación, lo ha reiterado: “El uso de pantallas puede favorecer una lectura centrada en imágenes y contenidos breves, lo que representa un reto para que las y los estudiantes lean y comprendan textos más complejos”. Ha añadido que el “uso intensivo, excesivo” de los “dispositivos móviles. en las escuelas está deteriorando la capacidad lectora de los jóvenes en todo el mundo”.

Atrás han quedado los tiempos en que los educadores consideraban que los estudiantes necesitaban adquirir una cultura digital en un mundo cada vez más tecnificado. Pasamos de disparates como la Enciclomedia de Vicente Fox a experiencias más sensatas, como la dotación de computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes a escuelas y alumnos.

Hoy los teléfonos inteligentes, que no son más que computadoras cada vez más avanzadas, se han convertido en el nuevo villano favorito. Incluso gobiernos que han defendido el lema de “Prohibido prohibir” se vuelven prohibicionistas ante estos dispositivos. Si impedimos que los niños usen celulares, dicen, volverán a comprender lo que leen y a hacer operaciones matemáticas.

La manía de prohibir celulares no es exclusiva de la 4T. Un estudio de la UNESCO señala que, hasta 2024, 79 países los habían prohibido en las escuelas. En la Unión Americana dos terceras partes de los estados han aprobado leyes que restringen su uso en las aulas. Algunos quieren ir más lejos y pretenden vedar las redes sociales a los menores no solo en las escuelas sino incluso en los hogares. Uno podría suponer que estas prohibiciones estarían generando un renacimiento de la lectura y del aprovechamiento escolar, pero no hay indicación de que esto esté sucediendo.

Un estudio publicado por el National Bureau of Economic Research de Estados Unidos encontró que el empleo de bolsas con cerradura para impedir el acceso a teléfonos en las escuelas redujo de manera significativa el uso de estos dispositivos; pero, “para el desempeño académico, los efectos promedio en pruebas escolares se encuentran consistentemente en niveles cercanos a cero” (Hunt Allcott y colegas, “The Effects of School Phone Bans: National Evidence from Lockable Pouches”, abril de 2026).

Se necesitarían muchos más estudios para demostrar que ha habido realmente un descenso en el desempeño escolar por los móviles, afirmación que se da por sentada, pero que está lejos de comprobarse, o si la prohibición resuelve este o cualquier otro problema. Es claro que, si los estudiantes se pasan la clase viendo videos de TikTok en vez de prestar atención al maestro, no comprenderán lo que se enseña, pero ese mismo problema existía antes cuando dibujaban o jugaban en clase.

Los teléfonos inteligentes son dispositivos muy poderosos que pueden ser muy útiles en la instrucción. Imagine usted a un maestro que, en vez de prohibir los celulares, pidiera a sus alumnos usarlos para buscar menciones del concepto “libertad” en El Quijote para luego discutirlas con sus compañeros.

Los adultos suelen estar llenos de prejuicios y piensan que la mejor manera de resolver un problema es prohibir lo que atrae a los jóvenes. Pero si en lugar de prohibir los celulares se usaran como instrumentos de aprendizaje, los resultados serían mucho mejores.

BECAS

La SEP se preocupa cada vez menos por la educación y más por repartir becas. Para 2027, de un presupuesto de 576,631 millones de pesos, 190,552 millones los usará para becas.

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