¿Prohibirán los celulares en las escuelas de México? En Durango ya existen restricciones

El uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas volverá al centro de la discusión antes del comienzo del ciclo escolar 2026-2027. El Gobierno federal prepara una propuesta para establecer reglas en todo México, aunque varias entidades ya aplican disposiciones propias.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la decisión deberá construirse con la participación de estudiantes, docentes y familias, con la intención de evitar que sea percibida únicamente como una imposición.

La propuesta nacional deberá presentarse antes del próximo 31 de agosto, fecha marcada para el regreso a clases. Sin embargo, todavía no se han definido públicamente su alcance, los niveles educativos comprendidos ni las posibles excepciones.

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¿Ya están prohibidos en todas las escuelas de México?

Hasta ahora no existe una prohibición nacional que abarque automáticamente todos los planteles del país. Lo que sí hay son disposiciones estatales y reglamentos internos que limitan la utilización de los dispositivos durante las clases.

De acuerdo con la información presentada durante las conferencias matutinas del Gobierno federal, al menos 16 entidades cuentan con alguna regulación. Las reglas no son iguales: en algunos casos los teléfonos deben permanecer guardados durante la jornada y en otros pueden emplearse con autorización del docente.

También se han presentado iniciativas en la Cámara de Diputados para impedir el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en escuelas de educación básica y media superior. No obstante, la presentación de una iniciativa no significa que la medida ya haya sido aprobada ni publicada.

¿Qué ocurre actualmente en las escuelas de Durango?

En Durango existe desde septiembre de 2024 un acuerdo administrativo que regula el uso de celulares, tabletas, relojes inteligentes y otros dispositivos en las escuelas de educación básica.

Las disposiciones cambian según el nivel educativo. En educación inicial y preescolar, estos aparatos únicamente pueden utilizarse durante un tiempo limitado cuando exista una finalidad pedagógica contemplada en la planeación institucional.

Para los alumnos de primaria, su empleo se permite durante el recreo, ante una emergencia personal o cuando el profesor haya programado una actividad académica que requiera algún dispositivo. Dentro del salón de clases no pueden utilizarse libremente.

En secundaria, el uso queda sujeto al criterio del docente y debe responder a una actividad pedagógica previamente planeada o a una situación de emergencia.

Esto significa que los estudiantes pueden llevar un teléfono a determinados planteles, pero no necesariamente utilizarlo durante las clases. Los reglamentos internos también pueden establecer mecanismos para resguardarlo o aplicar medidas cuando las disposiciones sean incumplidas.

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¿Qué podría cambiar con la propuesta nacional?

La regulación federal podría establecer criterios comunes para los planteles de todo México. Entre los puntos pendientes se encuentran los horarios en los que se permitirían los dispositivos, las excepciones por emergencias o condiciones de salud y la responsabilidad de cada escuela para vigilar su cumplimiento.

Por ahora, los celulares no están prohibidos de manera general en todas las escuelas mexicanas. En Durango, su utilización ya se encuentra restringida según el nivel educativo, pero será necesario esperar la propuesta federal para conocer si las reglas locales deberán modificarse o ampliarse.