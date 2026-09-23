Proliferan baches por las lluvias: Calles parecen de terracería, denuncian vecinos de la Valle del Sur

Transitar con un vehículo en Durango durante la temporada de lluvias representa una complicación, ya que los baches proliferan a falta de una estrategia eficiente de rehabilitación de calles.

Vecinos de la colonia Valle del Sur denunciaron que varias de sus calles ya más bien parecen de terracería porque no se les ha dado mantenimiento por años y el pavimento se ha ido deteriorando , además de los daños provocados por obras para la introducción de infraestructura subterránea.

Los automovilistas tienen que esquivar los hoyos que son cada vez más grandes y hay veces que no se ven porque los cubren los charcos.