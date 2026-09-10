Promoverán eventos y actividades turísticas previo al cierre del año en Durango

A pocos meses de cerrar el año, anuncian que se tienen contempladas varias actividades turísticas para toda la familia y visitantes en la ciudad, y no solo se trata de eventos privados.

“Nosotros, en la parte turística y también en la económica, tenemos la campaña de promoción de la ciudad, de ‘¿Qué plan en el norte más mexicano?’, porque siempre hay plan en el norte más mexicano. Muestra de ello son algunos eventos originales y novedosos”, declaró Valeria Gutiérrez Velasco, directora de Fomento Económico y Turismo Municipal.

Dijo que son eventos para todos los duranguenses, lo que genera primeramente la convivencia familiar, pero también una dinámica económica.

“Me gustaría comentarles que para la última parte del año, para quienes dicen ‘en Durango no hay nada que hacer’, les voy a decir qué es lo que hay que hacer, y solamente en los próximos tres meses”, afirmó.

AGENDA

La directora destacó que del 6 al 13 de septiembre se realizará la Restaurant Week, que organiza Canirac, con 27 restaurantes participantes en este evento que dura una semana. Luego, del 10 al 15 de septiembre, se tendrá el Festival del Mariachi, y para el 27 de septiembre está programado el Medio Maratón de Canaco.

En octubre está el evento Top Riders, el Festival Revueltas del 10 al 18 de octubre; también se tiene programado un evento de rodeo en el Rancho La Luna y, del 26 de octubre al 1 de noviembre, se realizará el Festival Muki.

Del 13 al 16 de noviembre está programado el evento Titan Desert, además de actividades el 21 de noviembre con la Tapada de Luna.

Manifestó que son eventos que ya se presentan en la ciudad y para los cuales no es necesario viajar para poder asistir, con el respaldo de las instituciones y de la iniciativa privada.

La funcionaria indicó que solamente trabajando en coordinación se puede hacer la mejor promoción del municipio.

“Podemos hacer los mejores eventos, las mejores experiencias, ya los tenemos aquí, para poder vivir este tipo, no solamente de eventos, sino de experiencias que podemos vivir, tanto los durangueses como nuestros visitantes y nuestros turistas”, precisó.