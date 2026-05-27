Promoverán la robótica en escuelas de Durango

Hasta hace siete u ocho años era un poco más costoso trabajar en proyectos de tecnología y robótica, pero actualmente los costos han disminuido, por lo que es más fácil promover la robótica en las escuelas de Durango.

En los torneos nacionales que se realizan en el país, son pocos los equipos que representan a Durango, y es algo que se pretende cambiar, por lo que buscan promover áreas como robótica, inteligencia artificial, drones, impresión 3D, ciberseguridad, entre otras, en las escuelas.

“Hemos ido a torneos en muchos lugares y hay muy poquitos o incluso ningún equipo de Durango representándonos; eso se pretende revertir justamente”, precisó Mario Núñez, integrante de STEM Iberoamérica y PACS Computación.

Explicó que la compatibilidad ha ayudado mucho, ya que antes debían adquirir diferentes equipos para que pudieran funcionar entre sí y actualmente los costos se han reducido, además de que es más accesible para las instituciones.

POCOS EQUIPOS

Aseguró que, a pesar de que se invita a convocatorias y torneos, pocas escuelas dan prioridad a la robótica, pues prefieren impartir otras disciplinas dentro del deporte.

Núñez precisó que, sin embargo, no todos los chicos y chicas se interesan en una disciplina deportiva, ya que buscan competir y sobresalir en otras áreas relacionadas con la tecnología.

Un ejemplo de instituciones que cuentan con equipos de robótica, es el equipo Osos, del CBTIS No. 110, uno de los más importantes con los que se ha contado la capital en los últimos años, y cuyos integrantes y tutores se han estado actualizando en capacitación y equipamiento.

Precisamente, el equipo participará en el STEM & TECH LIVE EXPERIENCE, Noche de Innovación Educativa, este jueves 28 de mayo en el Museo Bebeleche, a partir de las 6 de la tarde.

“Vamos a hacer un match de exhibición, un match de robótica (...) A lo mejor nosotros pensamos que se van a destruir los robots y demás, no; en realidad son retos muy interesantes. Los chicos arman su robot y van y compiten contra otro robot armado por otro equipo de otra escuela, entonces la verdad está muy interesante”.

Es un evento para acercar a las escuelas, docentes, directivos y familias a las nuevas tecnologías que están transformando la educación.