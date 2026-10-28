Promoverán mezcal, sotol y turismo en la Feria de Nombre de Dios

La promoción del mezcal y el sotol, junto con actividades para visitantes y familias, formará parte de la Feria de Nombre de Dios, que se realizará del 31 de octubre al 8 de noviembre, con el objetivo de ampliar la oferta turística y dar mayor dinamismo a la actividad económica del municipio.

Víctor Terrones, secretario del Consejo de Productores de Mezcal de Nombre de Dios, informó que entre las actividades se encuentra el Sotolazo, un evento con degustaciones de mezcal y sotol en el que participarán productores locales y de otros estados.

Explicó que la iniciativa busca dar mayor presencia al sotol, una bebida que también se produce en el municipio, donde ya existe una feria dedicada al mezcal. Hasta el momento, se tiene confirmada la participación de 30 expositores de sotol.

El programa también contempla una exhibición de belleza canina y una granja, como parte de las actividades para atraer a familias y ampliar las opciones de entretenimiento durante los días de feria.

La competencia de belleza canina se realizará el 7 de noviembre, a partir del mediodía. Los organizadores invitaron a los propietarios a llevar a sus mascotas, las cuales deberán ser revisadas por un médico veterinario especializado para comprobar que se encuentren en buenas condiciones de salud. Habrá premios para los participantes.

Terrones señaló que Nombre de Dios recibe cada vez con mayor frecuencia visitantes de otras entidades y del extranjero, en parte por las rutas internacionales y los eventos ciclistas que se desarrollan en la región.

Añadió que durante estas fechas también se espera la llegada de paisanos que regresan para las celebraciones del Día de Muertos.

Crece oferta de hospedaje y gastronomía

Por su parte, Urbano Vázquez Escobedo, titular de la Dirección de Turismo de Nombre de Dios, indicó que la oferta de hospedaje y gastronomía ha crecido en los últimos años, con la apertura de más restaurantes tanto en la cabecera municipal como en otras localidades.

Explicó que, además de los hoteles, algunos habitantes rentan habitaciones o viviendas a los turistas. A través de una campaña, la Dirección de Turismo busca que propietarios de casas deshabitadas permitan utilizarlas como alojamiento temporal.

El municipio cuenta con alrededor de 60 habitaciones en hoteles, además de cabañas y aproximadamente 15 viviendas que se ofrecen en renta, de acuerdo con el funcionario, quien señaló que la ocupación hotelera suele aumentar durante los periodos de mayor afluencia turística.

Vázquez Escobedo destacó que estas alternativas permiten ampliar la capacidad de alojamiento y atender la demanda de visitantes que llegan a Nombre de Dios, tanto por sus atractivos turísticos como por las actividades culturales y deportivas que se realizan en la región.