Promueven en Durango comunicación accesible mediante la Lengua de Señas

Entre las acciones impulsadas por el Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad del Cabildo de Durango, sus integrantes destacaron la pinta de bardas con el alfabeto de la Lengua de Señas Mexicana en distintos espacios públicos de la ciudad.

El objetivo de esta acción, justificaron, es promover una comunicación más accesible y generar una mayor sensibilización entre la ciudadanía.

Desde su creación, el Consejo fue integrado para promover la inclusión y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, por lo que también mantiene coordinación con diversas dependencias municipales para impulsar mejoras en espacios públicos, ya sea por movilidad o para actividades recreativas como en los parques.

En el Centro Histórico de Durango han distribuido al momento más de mil dípticos informativos para fomentar el trato digno hacia las personas con discapacidad y difundir sus derechos, para una cultura de respeto e inclusión.

Como parte de esta segunda sesión, se realizó la entrega de credenciales a las y los integrantes del Consejo, para reconocer su participación en la construcción de políticas públicas en beneficio de este sector de la población.

Entre los temas abordados también estuvieron las campañas de sensibilización mediante la difusión de materiales informativos y acciones especiales en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de fortalecer la empatía y el reconocimiento de la diversidad.

Respecto a la nueva Dirección Municipal de Discapacidad, se informó que también se integrará al Consejo para fortalecer la coordinación institucional y ampliar las oportunidades, la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad.