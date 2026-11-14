Promueven en Durango las revisiones para detectar oportunamente cáncer de próstata

Durante noviembre se contempla la aplicación de dos mil 500 pruebas rápidas de antígeno prostático y una cifra similar de cuestionarios para identificar factores de riesgo de cáncer de próstata en Durango.

Se trata de una estrategia dirigida principalmente a hombres mayores de 40 años, que busca acercar los servicios de detección a distintos puntos de la ciudad mediante módulos instalados en plazas públicas y dependencias municipales, para facilitar el acceso a una primera revisión.

El diputado local Fernando Rocha Amaro destacó la importancia de estas revisiones y llamó a los hombres a superar prejuicios y acudir a estas pruebas médicas, pues la falta de información y la resistencia a buscar atención pueden retrasar la identificación de problemas de salud.

El legislador señaló que la campaña también busca promover hábitos de cuidado y sensibilizar a la población sobre la importancia de atender oportunamente la salud masculina. Entre las actividades complementarias previstas durante noviembre se encuentran conferencias por el Día Internacional del Hombre y una caminata.

Pero señaló que las pruebas rápidas de antígeno prostático forman parte de una primera valoración y no sustituyen una consulta ni establecen por sí solas un diagnóstico de cáncer, por lo que los resultados que indiquen algún riesgo requieren seguimiento médico.