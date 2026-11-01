Promueven la venta de producción local en Durango con AgroTianguis

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR) de Durango informó que se promueven los AgroTianguis en la entidad, con el objetivo de impulsar la producción de cada municipio y lograr la vinculación comercial con distintas empresas.

Entre los productos y servicios que se pueden encontrar están alimentos orgánicos, productos medicinales, artesanías, mezcal, frijol, huevo, carne seca, cortes de res, licor de frutas, sotol, lácteos y sus derivados, chile seco, conservas, frutas, verduras y cerveza artesanal, entre otros.

El titular de la SAGDR, Ismael Ayala Salazar, comentó que este tipo de tianguis se aprovecha para la exposición y promoción de productos, donde se pueden concretar vínculos de comercialización.

Aseguró que se buscan establecer precios justos entre agricultores y consumidores, además de ofrecer alimentos frescos que van directamente del campo a las mesas de las familias.

Los artesanos y expositores que participan corresponden a cada región donde se lleva a cabo el AgroTianguis.

El más reciente se realizó en el municipio de Guadalupe Victoria, en la cabecera municipal, donde agricultores y productores ofrecieron a la venta alimentos preparados de manera artesanal, además de algunos servicios.

En este evento se registraron ventas de al menos 100 mil pesos, lo que genera una derrama económica en la zona, además de brindar un escaparate para promocionar las actividades del campo.

El funcionario precisó que durante el evento también se ofrece atención por parte de dependencias federales, mediante programas como Leche para el Bienestar, servicios de FIRA, que oferta el crédito Cosechando Soberanía, y la Financiera Nacional de Desarrollo, que entrega constancias de liberación de créditos.