Promueven valores patrios en comunidades alejadas de Durango

Como parte de su formación, alumnos del Bachillerato Nacional Comunitario, ubicado en la comunidad indígena de San Pedro de Xícoras, en la zona sierra de Durango, realizan honores a la bandera para dar cumplimiento a la ceremonia cívica y rendir homenaje al lábaro patrio.

Entre los jóvenes de la institución también se promueven otros valores cívicos, como el respeto y orgullo por la patria, pero así mismo el respeto por los usos y costumbres de la comunidad, donde habitan tepehuanos y mexicaneros, que forman parte de los cinco pueblos originarios que hay en el estado.

La identidad y el respeto por sus raíces, así como la preservación de las tradiciones, la lengua y los saberes de la comunidad, se fortalecen entre la comunidad estudiantil.

En la parte de los valores del cuidado de su entorno se concientiza sobre la importancia del cuidado del planeta y se fomenta la realización de acciones responsables para la protección del medio ambiente y el agua.

Con motivo del reciente regreso a clases, el pasado 31 de agosto, los estudiantes también realizaron labores de limpieza, que incluyeron el corte de maleza, el barrido de la cancha y actividades de convivencia entre los alumnos.