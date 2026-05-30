Pronostican cuatro meses con lluvias favorables para Durango

Durango podría registrar cuatro meses consecutivos con precipitaciones favorables durante la temporada de lluvias, aunque entre julio y agosto se prevé un periodo de aproximadamente 30 días con escasas precipitaciones debido a la canícula. Mientras tanto, mayo cerrará con registros prácticamente dentro de su promedio histórico.

Víctor Hugo Randeles, titular del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, informó que mayo ha sido un mes positivo en materia de lluvias, ya que se han acumulado cerca de 13 milímetros de precipitación, cifra muy cercana al promedio histórico de 13.3 milímetros para este mes.

Además, señaló que aún existe la posibilidad de que se registren lluvias durante el fin de semana en distintas regiones del estado.

Para junio, cuyo promedio histórico de precipitación es de 62.4 milímetros, los pronósticos indican lluvias superiores en aproximadamente un 35 por ciento, lo que representaría acumulados cercanos a los 80 milímetros y lo convertiría en un mes con precipitaciones abundantes.

En julio, el promedio histórico es de 117.2 milímetros, el segundo más alto del año. Los modelos meteorológicos prevén lluvias cercanas a ese promedio, con acumulados superiores a los 100 milímetros.

Sin embargo, durante la segunda quincena de julio podrían presentarse hasta dos semanas consecutivas sin precipitaciones significativas. Esto implicaría que la mayor parte de las lluvias del mes se concentraría en los primeros días, dando paso posteriormente al fenómeno conocido como canícula.

Agosto, considerado el mes más lluvioso del año con un promedio de 117.4 milímetros, iniciaría con condiciones secas derivadas de la canícula. No obstante, hacia la parte final del mes se esperan lluvias importantes que permitirían alcanzar niveles cercanos a su promedio histórico.

Para septiembre, cuyo promedio es de 97 milímetros de precipitación, los pronósticos apuntan a lluvias aproximadamente 10 por ciento superiores a la media, por lo que podrían superarse los 100 milímetros acumulados.

De concretarse estas previsiones, tres de los próximos cuatro meses registrarían más de 100 milímetros de lluvia, mientras que el restante superaría los 80 milímetros. Estas condiciones favorecerían la recuperación de humedad en los campos agrícolas, los abrevaderos, los acuíferos y los principales embalses de la entidad.