Propietarios de lotes baldíos en Durango, deben mantenerlos limpios y bardeados: regidora

Un llamado por parte de las autoridades se realizará a propietarios de lotes baldíos en el municipio de Durango, para que los mantengan limpios, dentro de sus posibilidades, y de preferencia bardeados, para evitar que puedan ser utilizados como basureros o espacios para cometer delitos.

El llamado es para los propietarios de toda la ciudad, no de ninguna zona en específico, aunque se reconoce que hay personas responsables que sí mantienen medidas de limpieza y seguridad en esos espacios.

La regidora Gloria Arreola Gamboa manifestó que hay dueños que incluso tienen sus propiedades con barda, precisamente para evitar cualquier situación.

Aunque destacó que también hay personas que eventualmente limpian sus terrenos, dijo que está la otra parte, quienes desafortunadamente se desentienden de sus espacios y estos se convierten en basureros.

“La responsabilidad es de tenerlo limpio, si no, al menos, no te digo que esté completamente podado, pero sí, al menos, libre de fauna nociva, como animales muertos, que sí, eso sí, nos puede causar un tema de salud”.

Son diversos los lotes baldíos en la ciudad que se pueden convertir en espacios para cometer delitos, como lo que ocurrió la semana pasada en un terreno de Los Remedios.

SEGURIDAD EN LOS REMEDIOS

En este caso de agresión que se presentó contra una mujer de nombre Abigail, en una calle de Los Remedios, la regidora apuntó que ya se tomaron medidas de seguridad, porque es una zona donde también se habían reportado robos y personas deambulando por las calles para cometer destrozos o daños.

“Se realizó un operativo por parte de la Dirección de Protección Civil, donde ya hay una presencia constante de elementos de seguridad, tanto montada como elementos preventivos de seguridad”.

Dijo que, en una reunión con las y los vecinos de Los Remedios, a raíz de ese hecho de violencia, se les platicó sobre los botones de pánico y la aplicación Fuerza Violenta, para que tengan una herramienta en línea ante cualquier situación de inseguridad.

“Afortunadamente, Abigail está bien y, afortunadamente, también ya sabemos quién fue el responsable, que no está vagando por las calles para que a otra persona le pueda suceder lo mismo”, detalló.

La regidora comentó sobre la poca empatía que mostraron algunas personas sobre este suceso, pues se quiere culpar a la víctima por andar caminando sola.

“Una persona puede salir si quiere en bikini caminando por la calle y eso no es una invitación para que dañen su integridad ni su cuerpo y mucho menos la violenten”, finalizó.