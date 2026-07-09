Propietarios muestran disposición para bajar costo de rentas de locales en el Centro de Durango

Luego de que se hicieron públicos los elevados costos de las rentas de locales en la Zona Centro de la ciudad de Durango (de 25, 35 y hasta 60 mil pesos), lo que estaba contribuyendo a que el centro se estuviera quedando solo, los propietarios han ido tomando conciencia de la realidad local y han ajustado sus precios.

Así lo informó la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Durango, Alicia Dahlel Domínguez Seade, quien dijo que ha habido un comportamiento positivo.

“Nos estamos actualizando y yo creo que sí ha estado ayudando este tema que constantemente estamos hablando de esto, a hacer un poquito de conciencia y que no se haya normalizado”, manifestó.

Por lo que dijo que ya algunos propietarios de locales le confirmaron que tienen disposición de bajar el precio de las rentas e inclusive se le está pidiendo una opinión al sector, para que sea un poco más accesible.

Asimismo, dijo que en el sector inmobiliario hay disposición de analizar la posibilidad de que se haga una modificación en la ley para homologar el costo de las rentas.

Reconoció que sería complicado porque se trata de particulares, pero dijo que, de entrada, hay disposición de quienes integran esta Asociación para que en una mesa de trabajo se pueda analizar el tema, para buscar alternativas tendientes a propiciar que más locales se puedan rentar.