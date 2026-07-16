Proponen abrir galería permanente en Ciudad de México para artistas duranguenses

Ante el Cabildo de Durango se presentó una iniciativa para impulsar el proyecto "Casa Durango: Abramos puertas al talento duranguense", con el objetivo de destinar un espacio ya existente en la Ciudad de México como una galería permanente para la obra artística producida en el estado.

El inmueble que se pretende utilizar es la oficina de Representación del Estado de Durango en la Ciudad de México, ubicada en la colonia Hipódromo.

El regidor Francisco Franco Soler mencionó que se debe aprovechar ese espacio para impulsar la proyección y comercialización de la obra de artistas locales, sin generar nuevos costos para el municipio.

Explicó que la iniciativa busca fortalecer la promoción de la cultura y abrir nuevas oportunidades para los creadores duranguenses.

Sobre la propuesta detalló que surgió tras reuniones con artistas locales en la Comisión de Arte y Cultura, donde el gremio artístico ha manifestado la falta de espacios para dar visibilidad a su trabajo y acercarlo a nuevos públicos.

Reconoció que existe mucho talento local, pero también una falta de oportunidades para mostrarlo, por lo que ese espacio podría aprovecharse, además de que se encuentra en una de las zonas de mayor actividad cultural del país.

"Representa una oportunidad para proyectar el trabajo de artistas plásticos, fotógrafos, escultores y creadores duranguenses hacia nuevos mercados y públicos".

Precisó que, de concretarse la propuesta, además de impulsar a los artistas, se contribuiría al desarrollo económico y creativo del estado, ya que la cultura representa una actividad que genera empleo, turismo, identidad y oportunidades para las familias.