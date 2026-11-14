Proponen actualizar reglamento de Durango para reconocer derechos de la diversidad sexual

Una iniciativa fue presentada en el Cabildo de Durango con el objetivo de proteger los derechos de la diversidad sexual, mediante la armonización del artículo 37 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Durango, para incluir, además de la igualdad y la dignidad, la orientación sexual, la identidad y la expresión de género.

El regidor Alan Espinosa de la O justificó la iniciativa y señaló que se buscó que sea analizada con apertura y con la participación de las personas y colectivos involucrados, a fin de que represente un avance para garantizar que todas las personas sean tratadas con igualdad y respeto.

Explicó que se pretende fortalecer el reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual mediante un reglamento municipal que incluya expresamente la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales, entre las condiciones por las que ninguna persona debe recibir un trato desigual.

El regidor agregó que también se propone actualizar el uso del término "preferencia sexual", al considerar que no describe con precisión la orientación sexual y puede reforzar prejuicios.

"Las normas municipales deben reflejar las realidades de todas las personas y ofrecer claridad a quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas".

Aseguró que, de no hacerlo, se podría dejar sin reconocimiento suficiente a las personas trans, no binarias e intersexuales, además de abrir espacios a interpretaciones discriminatorias.

"Actualizar el Bando significa dar un paso para que el respeto a la dignidad y a los derechos humanos también se refleje en las reglas que rigen la vida cotidiana del municipio", señaló el regidor.

Espinosa de la O comentó que la iniciativa se sustenta en la reforma al artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Durango, aprobada mediante el Decreto 294, en la que se incorporaron esas categorías en la prohibición de la discriminación.

De acuerdo con este planteamiento, se busca que la reglamentación municipal utilice los mismos conceptos y mantenga coherencia con el marco constitucional.