Proponen agilizar trámite para que el Municipio de Durango asuma daños por baches

Los daños a vehículos provocados por baches en el municipio de Durango pueden obligar a la autoridad a responder con una indemnización a la persona afectada, esto de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Patrimonial, pero este proceso podría ser más ágil si se aprueba una nueva iniciativa.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo de este jueves 15 de octubre, se presentó una propuesta que plantea establecer un procedimiento claro para resolver las reclamaciones ante el Municipio en caso de que un vehículo sufra daños al pasar por un bache.

El regidor Alan Espinosa de la O planteó la iniciativa con el objetivo de que este proceso sea más accesible y deje de ser confuso para las familias que enfrentan esta problemática, la cual afecta su patrimonio.

“Si una persona ya sufrió el daño, lo mínimo es que encuentre una autoridad que la oriente y un procedimiento que pueda entender. No se trata de regalar recursos públicos, sino de respetar el patrimonio de las familias”, expresó el regidor.

Se pretende que, desde el momento del incidente, el ciudadano reciba apoyo en el lugar, se le ayude a llenar un formato de reclamación, se tomen fotografías georreferenciadas y se levante un acta de constatación.

De esa manera, la evidencia quedaría documentada antes de que el vehículo sea trasladado a un corralón o enviado a reparación.

Mecanismo de acción

De acuerdo con la propuesta, el trámite tendría tres etapas. Primero, se brindaría apoyo al afectado y se levantaría el acta en el lugar del incidente. Posteriormente, el ciudadano podría llevar el vehículo a un taller de su elección y conservar la factura correspondiente.

Toda la documentación deberá entregarse en Asuntos Jurídicos para su revisión. En caso de que la resolución sea favorable, la propuesta establece que el pago se realice en un plazo máximo de cinco días hábiles.

El mecanismo contempla verificar que los daños correspondan al bache reportado y que la vialidad sea de jurisdicción municipal.

De aprobarse la iniciativa, será necesario realizar ajustes al Reglamento de la Administración Pública Municipal, sin crear nuevas plazas ni generar deuda, ya que el procedimiento podría atenderse con la estructura existente.

Espinosa de la O comentó que es necesario que las personas sepan a dónde acudir, sin quedar atrapadas en un proceso burocrático.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación para su análisis.