Proponen ampliar acopio de frijol para beneficiar a más productores de Durango

Los productores de frijol y maíz requieren conocer con anticipación las condiciones en las que podrán comercializar sus cosechas, por lo que se planteó ampliar la capacidad del programa de acopio para el próximo ciclo agrícola y mantener el precio de garantía del frijol en 27 pesos por kilogramo.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, el diputado local Osbaldo Santillán Gómez presentó un exhorto dirigido a Alimentación para el Bienestar para que inicie de manera anticipada la planeación del programa de acopio y aumente la capacidad de recepción de grano respecto al ciclo anterior.

El legislador argumentó que miles de familias duranguenses dependen de la producción de maíz y frijol como su principal fuente de ingresos, por lo que contar con reglas claras antes de la cosecha les permitiría organizar su producción y dar mayor certidumbre a su actividad.

Además, consideró necesario conservar el precio de garantía de 27 pesos por kilogramo de frijol o, en su caso, revisar un posible incremento que tome en cuenta el aumento en los costos de producción, como fertilizantes, combustibles, maquinaria e insumos agrícolas.

Señaló también que fortalecer los mecanismos de comercialización representa una medida para respaldar la rentabilidad del campo y reducir la incertidumbre que enfrentan los pequeños y medianos productores.