Proponen aplicar controles antidoping a policías de Durango

Los agentes de seguridad pública de Durango podrían quedar sujetos a evaluaciones toxicológicas obligatorias, periódicas y aleatorias, como parte de una propuesta para reforzar los controles sobre el desempeño de las corporaciones y evitar que sus elementos realicen funciones bajo los efectos de sustancias que alteren sus capacidades.

La iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública fue presentada por la coordinadora de Morena en el Congreso local, Sandra Amaya Rosales, quien planteó incorporar estas revisiones como una obligación para el personal de las instituciones de seguridad.

La propuesta también contempla establecer que los elementos se abstengan de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes o cualquier otra que afecte sus capacidades físicas o mentales, con excepción de medicamentos prescritos legalmente por profesionales de la salud. Además, busca impedir que se presenten a trabajar bajo sus efectos.

El planteamiento establece que las evaluaciones deberán realizarse con criterios técnicos y garantías jurídicas. Los resultados positivos preliminares tendrían que confirmarse mediante los procedimientos analíticos correspondientes, además de proteger los datos personales y garantizar el derecho de audiencia y el debido proceso.

La legisladora argumentó que estos controles buscan reducir riesgos para los propios policías y la población, sin criminalizar ni estigmatizar a los integrantes de las corporaciones. Como antecedentes, mencionó medidas aplicadas en Nuevo León y Zacatecas, así como pruebas sorpresa promovidas en mayo de 2026 para alrededor de 200 elementos de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio.