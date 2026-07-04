Proponen blindar protección ambiental en obras eléctricas y urbanas en Durango

Las obras públicas, desarrollos urbanos y proyectos de electrificación en Durango podrían incorporar nuevas medidas obligatorias de protección ambiental, conservación del arbolado y resguardo de fauna silvestre, de aprobarse una iniciativa presentada en el Congreso del Estado para reformar la Ley de Gestión Ambiental Sustentable.

La propuesta plantea que en la planeación y ejecución de infraestructura se adopten mecanismos preventivos para reducir impactos ecológicos y riesgos a la población , particularmente en zonas rurales y serranas donde la instalación de líneas eléctricas aéreas ha derivado en podas severas y tala de árboles.

El diputado local Héctor Herrera Núñez advirtió que este tipo de prácticas generan afectaciones a los ecosistemas, pérdida de vegetación y alteraciones en el hábitat natural de distintas especies.

Durante la exposición de motivos, el legislador explicó que actualmente existen alternativas tecnológicas que permiten mantener el desarrollo de infraestructura sin comprometer el equilibrio ambiental, como conductores aislados o semiaislados, redes compactas, cableado subterráneo, protectores para fauna y rediseño de trazos. Señaló que estas herramientas también contribuyen a reducir accidentes y mejorar la seguridad de las redes eléctricas.

Herrera Núñez precisó que la iniciativa no busca frenar la expansión de servicios eléctricos o de telecomunicaciones, sino establecer mejores criterios de planeación para que la tala de árboles sea considerada únicamente como último recurso. Por lo que la propuesta pretende avanzar hacia un modelo de infraestructura más moderno y sostenible, compatible con la preservación de bosques, biodiversidad y recursos naturales en Durango.