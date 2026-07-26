Proponen combinar sanciones con terapia psicológica para agresores en Durango

El acceso a actividades deportivas, artísticas y culturales, así como la atención psicológica para quienes cometan agresiones, deben formar parte de las acciones para prevenir conductas violentas, consideró la diputada local Gabriela Vázquez Chacón.

La legisladora señaló que problemas como la ansiedad, la depresión y el estrés pueden canalizarse mediante actividades como el deporte, la música, el arte y la cultura, aunque también pueden derivar en conductas de consumo de drogas y otras adicciones. Por ello, planteó que estas opciones estén disponibles para la población en los distintos sectores de la ciudad.

Vázquez Chacón indicó que una iniciativa pendiente de turnarse a comisiones contempla establecer responsabilidades y sanciones relacionadas con conductas como las agresiones y la generación de falsas alarmas, con especial cuidado cuando se trate de menores de edad. En este contexto, consideró que la atención psicológica obligatoria podría incorporarse como una medida para quienes incurran en este tipo de conductas.

La diputada sostuvo que dicha atención no necesariamente debe considerarse una sanción, sino también una forma de intervención para atender las causas de la conducta agresiva. Añadió que la iniciativa contempla que quienes cometan este tipo de acciones reciban atención psicológica, además de que la prevención requiere la participación de las familias, la sociedad y las autoridades.